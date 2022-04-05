Евросоюз откажется от российского угля и закроет границы для перевозчиков

WSJ узнала о планах Еврокомиссии запретить импорт угля из России и поставки новой техники

В рамках нового пакета санкций ЕС против России, который вводят в связи с ситуацией в украинском городе Буча, Еврокомиссия предложит полностью отказаться от импорта российского угля, остановить поставки новой техники и закрыть морские и сухопутные границы для российских перевозчиков. Об этом со ссылкой на информацию от дипломатов пишет The Wall Street Journal.

Такие меры должны быть одобрены всеми 27 членами Евросоюза. Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что ввести санкции против российского газа не получится из-за Венгрии, которая слишком сильно зависит от поставок. Тем не менее он предположил, что санкции согласуют уже во вторник, 5 апреля, чтобы они вступили в силу максимально быстро.

В числе прочего рассматриваются такие меры, как запрет на поставку полупроводников, высокотехнологичного оборудования, технологий производства сжиженного природного газа (СПГ). Отдельно готовятся и новые ограничительные меры против российских олигархов и некоторых членов их семей.

Ранее стало известно, что в российских школах проведут специальные уроки о влиянии санкций на российскую экономику. Учащимся 5-11 классов расскажут о правильном пути, который выбрал президент страны Владимир Путин и поддерживает премьер Михаил Мишустин. Минпросвещения рекомендовало преподавателям сопровождать уроки цитатами главы государства и премьера и объяснять, что приоритетом их работы является борьба с безработицей. По итогам урока учащиеся должны будут ответить, кто понесет большие потери от санкций — Россия или страны Запада, а также пойдут ли антироссийские санкции нам на пользу.