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09:47, 20 июня 2026Мир

Во Франции назвали безрассудными дальнобойные удары Украины по России

Жан-Люк Меланшон: Американцы заинтересованы в ослаблении россиян и европейцев
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон назвал безрассудными дальнобойные удары Украины по России. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

По словам политика, американцы заинтересованы в ослаблении не только россиян, но и европейцев. К этому приводят удары ВСУ по дальним территориям РФ. «Это путь к тотальной войне», — заключил Меланшон.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ужасным военным преступлением удар по колледжу в Старобельске. Он отметил, что украинская сторона просит о встрече, но в это же время совершает подобные преступления.

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