Во Франции назвали безрассудными дальнобойные удары Украины по России

Жан-Люк Меланшон: Американцы заинтересованы в ослаблении россиян и европейцев

Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон назвал безрассудными дальнобойные удары Украины по России. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

По словам политика, американцы заинтересованы в ослаблении не только россиян, но и европейцев. К этому приводят удары ВСУ по дальним территориям РФ. «Это путь к тотальной войне», — заключил Меланшон.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ужасным военным преступлением удар по колледжу в Старобельске. Он отметил, что украинская сторона просит о встрече, но в это же время совершает подобные преступления.