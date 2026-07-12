В России высказались о нападении на НАТО

Масленников: Россия открыта к равному диалогу со странами НАТО

Россия не намерена нападать на страны-члены НАТО и неоднократно озвучивала это. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу с альянсом при условии учета ее интересов и соблюдении основополагающих принципов обеспечения международной безопасности, включая важнейший — неделимость безопасности.

Однако, по словам Масленникова, НАТО постоянно находится в поиске внешнего врага и «априори заточен на конфронтацию, реализацию своих интересов силовым путем и не готов к сотрудничеству во имя укрепления безопасности и стабильности».

Ранее Масленников заявил, что члены НАТО оправдывают приготовления альянса к большому конфликту лживым тезисом об исходящей от России угрозе.