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09:27, 20 июня 2026Мир

В Европарламенте прокомментировали лишение Зеленского польского ордена

Польский депутат Европарламента заявила о позоре Зеленского и одобрила лишение его ордена
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польский депутат Европейского парламента Ева Зайончковская-Герник одобрила решение властей республики лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Об этом она написала в социальной сети X.

«Любой, кто восхваляет убийц из УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России — прим. "Ленты.ру"), ответственных за зверства против тысяч поляков, позорит свое имя», — отметила она.

Парламентарий также сочла необходимым ужесточить политику Варшавы в отношении Киева.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) названия «Героев УПА».

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