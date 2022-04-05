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В российских школах проведут уроки о пользе санкций

Минпросвещения рекомендовало учителям провести уроки о санкциях и пользе импортозамещения

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Минпросвещения направило в российские школы рекомендации о проведении уроков по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику». В учебных материалах также содержится ссылка на видеоролик о пользе импортозамещения. Пособие передал изданию «Коммерсант» учитель из Подмосковья.

В нем говорится, что такие уроки предусмотрены для учеников 5-11 классов. Занятия будут проводиться во время «обществознания». В начале урока учителя должны будут продемонстрировать цитату президента Владимира Путина о том, что «на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление». Педагогам рекомендуется «показать возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран на экономическую сферу жизни нашего общества».

После этого учитель должен пояснить, что санкции вводятся в ответ на проводимую Россией спецоперацию на Украине, которая вызвана необходимостью защитить жителей Донбасса. В качестве примеров школьникам приведут заморозку активов государственных корпораций и банков и уход зарубежных компаний. Согласно пособию, учитель должен подчеркнуть, что премьер-министр Михаил Мишустин назвал защиту внутреннего рынка и поддержание занятости трудоспособного населения важнейшим направлением антисанкционной политики.

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По информации издания, в ролике о пользе импортозамещения детям покажут, что в 1990-2000 года в стране преобладали зарубежные товары, но к настоящему моменту ситуация изменилась. Школьникам расскажут, что доля российской продукции выросла во всех сферах промышленности.

«Учитель совместно с учащимися делает вывод о том, что экономическая политика в последние годы была направлена на повышение защищенности отечественных производителей, обеспечение ее устойчивости в условиях внешних кризисов», — приводит издание слова из сценария к уроку.

Из материалов следует, что после урока школьники должны будут заполнить анкету с несколькими вопросами: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесет большие экономические потери?»

В Минпросвещения изданию подтвердили, что рекомендуют учителям проведение таких уроков. В ведомстве рассказали, что в разработке материалов принимали участие сторонние эксперты.

«Урок предполагает активную деятельность учащихся при работе с документами, интерактивными материалами, содержащими важную информацию о достижениях российской экономики в разных отраслях, ее готовности противостоять санкциям», — рассказали в ведомстве.

Ранее сенатор Екатерина Алтабаева предложила переписать школьные учебники, учитывая в них происходящих сейчас события. Она заявила, что нужно более подробно писать об истории и культуре территорий, где проживают русские, белорусы и украинцы.

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Константин Лысяков
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