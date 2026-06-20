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08:56, 20 июня 2026Мир

Канцлера Германии осудили за высказывание о России

Финский политик Мема удивился словам Мерца о принуждении России к переговорам по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о принуждении России к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Мема осудил Мерца за высказывание о России и напомнил, что не Москва умоляет о диалоге, а Европа стремится наладить взаимодействие с председателем Евросовета Антониу Коштой.

«Тот факт, что Европа наращивает поставки оружия Украине, означает лишь то, что поддержки недостаточно, ее никогда не бывает достаточно. Мерц не понимает, что даже при всей военной поддержке у России по-прежнему стратегическое преимущество», — написал финский политик.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз хочет восстановить канал связи с Россией для обмена позициями. При этом объединение не стремится к роли посредника. «Все лидеры говорят, что ЕС должен сидеть за будущим столом переговоров, значит, мы должны начинать говорить», — сказал он.

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