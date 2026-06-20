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09:36, 20 июня 2026Мир

Западным СМИ запретили освещать атаку ВСУ на колледж в Старобельске

Риттер: Западным СМИ запретили освещать атаку ВСУ на колледж в Старобельске
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Западные СМИ не стали освещать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске Луганской области из-за запрета властей. Об этом заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, передает ТАСС.

По словам Риттера, произошедшее в Старобельске — это целенаправленный теракт, который западные журналисты не могут освещать честно. Он отметил, что сейчас сотрудники СМИ на Западе сильно ограничены властями.

«Если вы работаете на мейнстримные СМИ, вы работаете на корпорацию. Корпорация получает указания от правительства. И вот правительство говорит: не говорите правду об этом, потому что если вы скажете правду, вы разоблачите ложь Запада, что Запад занимается терроризмом», — объяснил Риттер.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ужасным военным преступлением удар по колледжу в Старобельске. Он отметил, что украинская сторона просит о встрече, но в это же время совершает подобные преступления.

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