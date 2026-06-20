Финский политик Мема назвал Зеленского угрозой безопасности для Европы

Украинский президент Владимир Зеленский представляет собой угрозу безопасности для всей Европы. Об этом в соцсети Х написал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Зеленский уже стал угрозой для мира в Европе, последние атаки в Москве и угрозы в адрес Белоруссии являются явным признаком того, что этот человек представляет угрозу безопасности для всей Европы», — констатировал он.

Ранее Зеленский поставил ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он заявил, что на территории республики у границы якобы находится военная техника, с помощью которой корректируются удары по украинской территории. Зеленский потребовал у Лукашенко «снять» ее или «выключить», иначе это сделает сам Киев.