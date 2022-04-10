Украина полностью прекратила торговлю с Россией

Министр экономики Украины Свириденко объявила о полном запрете импорта товаров из России

Украина полностью запретила импорт товаров из России, объявила вице-премьер и министр экономики страны Юлия Свириденко, ее слова приводит Reuters.

«Отныне никакая продукция Российской Федерации не сможет ввозиться на территорию нашего государства», — сообщила Свириденко, указав на прекращение торговли с Россией. Министр пояснила, что подобный шаг снизит возможности Москвы по финансированию спецоперации.

Вице-премьер выразила надежду на то, что подобная мера послужит примером западным партнерам Украины и подтолкнет их к ужесточению ограничительных мер в отношении России в энергетике и банковской сфере.

9 апреля кабмин Украины юридически зафиксировал прекращение торговых отношений с Москвой. По словам Свириденко, речь идет о юридическом закреплении «фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, произошедшего с 24 февраля».