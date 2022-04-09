Власти Украины юридически закрепили разрыв торговых отношений с Россией

Кабмин Украины юридически зафиксировал прекращение торговых отношений с Россией

Кабмин Украины юридически зафиксировал прекращение торговых отношений с Россией. Об этом сообщала вице-премьер- министр экономики Украины Юлия Свириденко, ее слова приводит «Интерфакс».

Комментируя принятое решение в эфире национального телемарафона, представитель ведомства указала, что речь идет о юридическом закреплении «фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, произошедшего с 24 февраля».

Свириденко отметила, что данная мера будет каждый год блокировать валютные поступления в размере по меньшей мере шести миллиардов долларов.