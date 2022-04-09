Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Власти Украины юридически закрепили разрыв торговых отношений с Россией

Кабмин Украины юридически зафиксировал прекращение торговых отношений с Россией

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Кабмин Украины юридически зафиксировал прекращение торговых отношений с Россией. Об этом сообщала вице-премьер- министр экономики Украины Юлия Свириденко, ее слова приводит «Интерфакс».

Комментируя принятое решение в эфире национального телемарафона, представитель ведомства указала, что речь идет о юридическом закреплении «фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, произошедшего с 24 февраля».

Свириденко отметила, что данная мера будет каждый год блокировать валютные поступления в размере по меньшей мере шести миллиардов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны сообщили о попытке эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя по морю
Фигуристка-чемпионка из США завершила карьеру в 16 лет
Власти Украины юридически закрепили разрыв торговых отношений с Россией
Россиянам дали совет в преддверии шашлычного сезона
Над зданием администрации Херсона подняли российский флаг
Британия передаст Украине бронетехнику и противокорабельные ракетные комплексы
Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку
Китай ускорил темп наращивания ядерного потенциала из-за угрозы со стороны США
Украине предсказали резкое падение урожая из-за спецоперации
Слуцкий ответил на вопрос об отставке после четвертого поражения подряд в РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.