Иностранные банки ухудшили прогнозы по российской экономике

Bloomberg: Goldman Sachs и Barclays снизили прогнозы по ВВП России в 2022 году

Американский банк Goldman Sachs и британский Barclays значительно ухудшили прогнозы по экономике России в 2022 году и следующих периодах, предсказав самый жесткий спад с начала XXI века, сообщает Bloomberg.

Так, в Goldman Sachs ожидают снижения не на семь процентов, как предполагали ранее, а на десять. При этом в 2023 и 2024 годах эксперты не исключают некоторого восстановительного роста — в районе 2,4 и 3,4 процента.

В банке признали, что санкции, введенные в результате действий России на Украине, нанесли больший ущерб, чем казалось вначале. Однако если новых ограничений на торговлю не возникнет, то свои основные расходы страна обеспечивать сможет.

Ожидания Barclays более пессимистичны. В 2022 году банк ожидает падения на 12,4 процента, а в 2023-м — на 3,5 процента. Его эксперты считают, что западные санкции в отношении России затянутся надолго, а полноценный их эффект страна почувствует к середине года. Сокращение экономики они связывают с падением частного потребления, инвестиций и импорта. Проведенная ранее предварительная оценка Bloomberg Economics говорит о падении ВВП России примерно на девять процентов в этом году.

Российские власти пока не выпускали пересмотренный прогноз по экономике, однако президент страны Владимир Путин на прошлой неделе признал, что в новых условиях страну ожидают рост безработицы и инфляция. При этом он выразил уверенность, что справиться с ситуацией, возникшей из-за западных санкций, должен в первую очередь частный бизнес.

Вместе с тем задачу снизить уровень бедности в стране по итогам 2022 года Путин не отменял. По его мнению, в этом сможет помочь повышение пенсий, социальных выплат и прожиточного минимума.