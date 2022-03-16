Путин заявил о росте инфляции и безработицы в России

Путин: структурные изменения экономики приведут к росту безработицы и инфляции

В новых реалиях экономике России потребуются структурные изменения, которые приведут к росту безработицы и инфляции, заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства сказал, что задачей властей будет минимизация этих последствий, пишет РИА Новости.

В ближайшее время, по словам Путина, будут приняты решения о том, чтобы повысить пенсии, социальные выплаты и прожиточный минимум. Точные параметры повышения поручено рассчитать правительству.

При этом президент поручил снизить уровень бедности в стране по итогам 2022 года. По словам Путина, это «реализуемая задача». Глава государства также предложил расширить поддержку людей, которые потеряли работу, проанализировав эффективность таких программ.

Также Путин сообщил, что дополнительный потребительский спрос за три недели превысил 1 триллион рублей, но производители и поставщики сделали все, чтобы избежать дефицита.

Притом Путин утверждает, что в будущем можно ждать «попыток усилить давление» на страну: по его оценкам, «организовать против России экономический блицкриг» не получилось. По оценкам Путина, экономика России к новой реальности должна адаптироваться. Основным игроком в разрешении текущих проблем должен стать частный бизнес, считает президент.