Всемирный банк дал прогноз по экономике России

Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП России на 11,2% в 2022 году из-за санкций

Всемирный банк дал прогноз, согласно которому ВВП России сократится на 11,2 процента в 2022 году в условиях санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно прогнозу ВВП Украины сократится на 45,1 процента в этом году, при этом падение будет зависеть от продолжительности спецоперации. Что касается ВВП стран Европы и Центральной Азии, то он совокупно сократится в 2022 году на 4,1% процента, ожидает Всемирный банк.

Ранее американский банк Goldman Sachs и британский Barclays значительно ухудшили прогнозы по экономике России в 2022 году и следующих периодах, предсказав самый жесткий спад с начала XXI века. Так, в Goldman Sachs ожидают снижения не на семь процентов, как предполагали ранее, а на десять. При этом в 2023 и 2024 годах эксперты не исключают некоторого восстановительного роста — в районе 2,4 и 3,4 процента.