Россия продала Индии миллионы баррелей нефти

Индийский нефтяной гигант IOC закупил 3 млн баррелей российской нефти Urals

Крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания IOC закупила 3 миллиона баррелей российской нефти марки Urals, сообщили Reuters рыночные источники. Россия продала топливо этой марки за рубеж впервые с начала спецоперации на Украине 24 февраля.

Западные санкции вынудили многие компании и страны отказаться от российской нефти, в результате чего скидки на экспортное топливо Urals из России по отношению к североморскому датированному (эталонный индекс) выросли до рекордных уровней. По словам источников, европейский трейдер Vitol, у которого IOC закупила российскую нефть, продавала ее со скидкой в 20-25 долларов за баррель.

В конце февраля индийская компания заявила, что намерена покупать российскую нефть с условием, что трейдеры сами будут организовывать доставку партий по морю. IOC приняла такое решение с целью избежать проблем, связанных с ремонтом судов и страхованием груза. Вместе с тем, несмотря на санкции, компания не предвидит никаких проблем с оплатой поставок, так как покупать российскую нефть ей не запрещено, и она не сотрудничает с подсанкционными организациями.

Ранее на Россию приходилось всего 2-3 процента импорта нефти Индией, однако теперь, когда эталонные цены на нефть превысили максимум 2008 года, Индия решила увеличить закупки российской нефти, торгующейся по сниженной цене. Чтобы упростить торговлю, Индия и Россия рассматривают возможность перейти к расчетам в рублях и рупиях. Новый механизм позволит индийским экспортерам получать оплату за свои товары в национальной валюте вместо долларов или евро.

В марте несколько западных стран объявили об отказе от закупок российской нефти. Первой импорт топлива из России решила запретить Канада — об этом премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил 1 марта. Неделей позже об отказе от российской нефти заявили США.