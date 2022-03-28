В «тайной активности» российских судов заподозрили способ обойти санкции

Компания Windward зафиксировала рост случаев «тайной активности» российских танкеров

Российские танкеры с нефтепродуктами все чаще стали скрывать информацию о своем передвижении, пишет Bloomberg. Часть экспертов предполагает, что в подобных действиях можно подозревать способ обойти беспрецедентные санкции, последовавшие за началом военной операции.

За неделю, завершившуюся 25 марта, было зафиксировано по меньшей мере 33 случая так называемой «тайной активности»: суда шли, не передавая информацию о своем местонахождении. Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению со средним уровнем за неделю, фиксировавшимся в последний год, свидетельствуют данные израильской консалтинговой компании Windward. Она специализируются на оценке рисков морских перевозок, используя данные со спутников и искусственный интеллект.

Большей частью подобные инциденты фиксировались в исключительной экономической зоне России, утверждают аналитики. Для многих случаев «тайной активности» характерно участие российского и иностранного судов.

Их взаимодействие ясно из траектории движения и из скорости, а также спутниковых данных. Оно продолжается не менее трех часов: этого времени достаточно, чтобы передать товары с танкера на третье судно, которого санкции и запреты не коснулись. Как утверждает специалист Windward Гур Сендер, эпизоды фиксируют довольно близко к портам, где суда могут потенциально загружаться топливом. При этом некоторые из кораблей заходят в российские территориальные воды впервые.

В начале марта запрет на импорт российской нефти и ряда других энергоносителей ввели США. После этого остановить закупки до конца 2022 года пообещала Великобритания. Помимо этого, сложностей добавляет и позиция нефтетрейдеров, которые отказывают от контрактов на покупку российской нефти. Российские власти не исключают, что на фоне подобного развития ситуации цена на нефть может дойти до 300 долларов.