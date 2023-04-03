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16:10, 3 апреля 2023Экономика

Страны ОПЕК+ утвердили новый план по сокращению добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,66 млн баррелей

Фото: Bing Guan / Reuters

Мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил, что условия октябрьской сделки по сокращению уровня добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года не будут пересмотрены после дополнительной корректировки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

До этого на добровольную дополнительную корректировку согласились восемь стран — участниц картеля (Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия). В общей сложности с учетом России новое сокращение составил 1,66 миллиона баррелей в сутки, то есть в совокупности речь идет о 3,66 миллиона баррелей.

В ОПЕК+ подчеркнули, что весенние корректировки будут проводиться параллельно с исполнением соглашений прошлой осени.

При этом эксперты не могут однозначно сказать, как сокращение повлияет на рынок. Россия объявила о добровольном сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки еще в марте, но, во-первых, оно не было зафиксировано, а во-вторых, после первого эффекта этого сообщения котировки продолжили находиться ниже 80 долларов за баррель.

Кроме того, значительная часть участников рынка перевыполняла квоты, полученные в марте, а значит, реальное сокращение добычи может оказаться значительно меньше, чем объявленные уровни.

Тем не менее по сравнению с предыдущим торговым днем стоимость сырья выросла более чем на пять процентов. Brent торгуется на уровне 84,4 доллара, а WTI — 79,9 доллара. При этом средняя цена основного российского экспортного сорта Urals в марте этого года, как сообщил Минфин, составили 47,85 доллара за баррель, что стало минимальным значением с ноября 2020 года

Brent от TradingView
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Платон Щукин
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