Курс юаня достиг максимума почти за год

Курс юаня превысил 12 рублей впервые с апреля прошлого года

В начала торгов на Московской бирже в пятницу, 7 апреля, курс юаня вырос более чем на 1,5 процента и впервые с апреля прошлого года превысил 12 рублей, свидетельствуют данные площадки.

Курсы доллара и евро также установили новые максимумы почти за год. С начала недели обе валюты прибавили более пяти рублей по отношению к рублю.

По состоянию на 10:12 юань торгуется на уровне 11:96 рубля, доллар — 82,25 рубля, евро — 90 рублей. Ослабление рубля наблюдается несмотря на резкий рост нефтяных котировок, что связано с неожиданным решением части стран ОПЕК вместе с Россией увеличить сокращение добычи.

Эксперты объясняют ситуацию завершением налогового периода, в рамках которого экспортеры особенно активно продавали валюту, а также ускорением ухода иностранных компаний из России. В частности, ослабление рубля совпало с разрешением Shell продать активы на Дальнем Востоке более чем за миллиард долларов и вывести средства.

На тенденцию может влиять и дефицит юаней у российских банков. В последние недели они все активнее берут их у Центробанка через валютный своп (сделка предполагает обратную продажу).

Между тем министр финансов России Антон Силуанов утверждает, что рубль вскоре начнет укрепляться из-за увеличения нефтегазовых доходов.