Стало известно о сюрпризе Саудовской Аравии для партнеров по ОПЕК и России

Reuters назвало сюрпризом для ОПЕК и России решение Саудовской Аравии сократить добычу

Одностороннее сокращение добычи нефти на миллион баррелей в сутки Саудовской Аравией стало большим сюрпризом для участников встречи в формате ОПЕК+, которая состоялась 4 июня. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

Со слов собеседников агентства стало известно, что королевство держало план в секрете, обсуждения не было. Участники ОПЕК и Россия договорились только продлить ограничения на добычу нефти на 2024 год и узнали о маневре Эр-Рияда на пресс-конференции.

О решении, указав, что рынок нуждается в стабилизации, объявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман. При этом он подчеркнул, что власти страны не хотят выглядеть предсказуемыми. Еще до встречи он намекал на угрозу для спекулянтов, которые надеются заработать на падении нефтяных котировок и гонят их вниз.

Тем не менее пока план королевства не выглядит сработавшим. Скачок цен оказался кратковременным, стоимость эталонного сорта Brent не смогла подняться выше 80 долларов за баррель.

The Wall Street Journal (WSJ) считает, что Саудовская Аравия не ожидала столь слабой реакции рынка и оказалась в неприятном положении. Неспособность Эр-Рияда, лидера ОПЕК, уговорить партнеров сокращать добычу может привести к потере рынков и большему, чем хотелось бы, падению доходов. Бюджет королевства сведен при цене 80 долларов за баррель, но теперь проблемы возникают еще и из-за слабых продаж.