В США рассказали о тупике Саудовской Аравии из-за цен на нефть

WSJ: решение Саудовской Аравии о новом сокращении добычи нефти загоняет страну в тупик

Решение Саудовской Аравии о новом снижении добычи в одностороннем порядке на 10 процентов (миллион баррелей в сутки) не является дальновидным, скорее оно свидетельствует о тупике, в который попало королевство из-за ситуации на рынке. К такому выводу пришло издание The Wall Street Journal (WSJ) после анализа последней встречи ОПЕК+.

Министр энергетики Абдулазиз бин Салман, анонсируя июльские сокращения, рассказал, что такая политика позволит поддержать цены, падающие до неприемлемого уровня. При этом Эр-Рияду не удалось договориться с другими членами ОПЕК о присоединении к сокращению.

На этом фоне в понедельник, 5 июня, стоимость сорта Brent поднялась выше 78 долларов за баррель, но уже на следующий день опустилась до 75 долларов. В результате котировки по-прежнему остаются на 20 процентов ниже, чем в октябре прошлого года, когда ОПЕК+ впервые анонсировал новые сокращения добычи.

Саудовские чиновники признают, что власти ожидали значительно более существенного эффекта. По их словам, Абдулазиз бин Салман зациклился на стоимости сырья, и теперь страна может столкнуться с негативными эффектами такой политики.

Падение добычи до девяти миллионов баррелей в сутки — большая редкость для Саудовской Аравии в последние десять лет. Но привычная тактика пока не дает результатов. Цены растут слишком медленно и не компенсируют падение доходов от слишком слабых продаж. Кроме того, королевство теряет значительную долю на ключевых рынках, например, китайском, а его конкуренты этим пользуются. И Россия, и ОАЭ выступили против новых сокращений.

По словам главного экономиста Argus Media Дэвида Файфа, рынок оценил односторонние действия Саудовской Аравии как снижение влияния Эр-Рияда на членов картеля. Еще сильнее аналитиков удивило решение Saudi Aramco повысить отпускные цены на всех направлениях, что ухудшает условия для конкуренции с более дешевыми вариантами.

Ранее Reuters подсчитал, что в мае добыча нефти странами ОПЕК в совокупности сократилась на 460 тысяч баррелей в сутки, хотя в апреле восемь членов картеля запланировали снижение на 1,1 миллиона баррелей. При этом Саудовская Аравия высказывает претензии к России по поводу ее намерения сократить добычу на 500 тысяч баррелей, считая, что обещание не выполнено. Кроме того, в апреле эксперты высказывали сомнения по поводу того, что ОПЕК+ удастся достигнуть желаемого сокращения добычи в мире из-за активности стран, не входящих в объединение.