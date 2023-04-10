В возможности удержать цены на нефть от падения усомнились

WSJ: намерение Саудовской Аравии удержать цены на нефть от падения может провалиться

Намерение Саудовской Аравии вместе с рядом других стран ОПЕК и Россией удержать цены на нефть от падения может провалиться из-за действий других производителей. Об этом со ссылкой на экспертов пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Ограничение добычи, на которые вслед за Москвой добровольно пошли Эр-Рияд и его союзники, сталкивается с увеличением добычи в Иране, Норвегии, Бразилии, Нигерии и Гайане с осени прошлого года.

Аналитик по сырьевому сектору Morgan Stanley Мартейн Ратс отмечает, что где-то рост составляет 100 тысяч баррелей в сутки, где-то — 200 тысяч, и в совокупности картина вырисовывается не такая однозначная. По его мнению, прогнозы по поводу слишком слабого предложения сырья во втором полугодии 2023 года становятся все более сомнительными.

Сильнее всего на общую добычу повлияла ситуация в Нигерии. Усиление охраны нефтепроводов и перевозка сырья баржами позволили стране нарастить добычу на 350 тысяч баррелей в сутки, до 1,3 миллиона.

Также аналитики постепенно начинают пересматривать прогнозы относительно Китая. Осенью прошлого года Goldman Sachs Group ожидал, что в первом квартале цены на нефть вырастут до 115 долларов за баррель Brent, причем называл его консервативным. Однако теперь аналитик Даан Струйвен признал, что китайский фактор не оправдал ожиданий.

В начале апреля восемь стран ОПЕК и Россия объявили о совокупном дополнительном сокращении добычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки. На этом фоне нефтяные котировки вначале продемонстрировали резкий рост, однако, как показала минувшая неделя, он оказался достаточно ограниченным. По состоянию на вечер 10 апреля Brent торгуется ниже 85 долларов за баррель, то есть на уровне декабря прошлого года.