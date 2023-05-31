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19:51, 31 мая 2023Экономика

Страны ОПЕК не смогли исполнить обещания по сокращению добычи нефти

Reuters: добыча нефти странами ОПЕК сократилась в 2,4 раза меньше, чем было запланировано

Фото: LiteHeavy / Shutterstock / Fotodom

В мае добыча нефти странами ОПЕК в совокупности сократилась на 460 тысяч баррелей в сутки, хотя в апреле восемь членов картеля запланировали снижение на 1,1 миллиона баррелей. Об этом со ссылкой на собственные данные сообщает Reuters.

С учетом России, которая также взяла на себя обязательство сократить добычу, с рынка должно было уйти 1,6 миллиона баррелей, что поддержало бы нефтяные котировки. Однако по итогам месяца, как утверждает агентство, обещавшие пойти на снижение добычи страны ОПЕК уменьшили производство только 540 тысяч баррелей.

Самыми ответственными участниками соглашения стали Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ. Ирак, напротив, увеличил добычу, также вырос экспорт из Нигерии и Анголы.

Brent от TradingView

Ранее у Саудовской Аравии возникли претензии к исполнению Россией своих обязательств. Эксперты указывают на обоснованность недовольства, поскольку, несмотря на официальные заявления Москвы, нет никаких признаков того, что она реально сокращает добычу.

Такая ситуация складывается перед министерской встречей стран ОПЕК+, где будет обсуждаться и вопрос сокращения добычи. Мероприятие состоится 4 июня в Вене.

На фоне растущих противоречий производителей, которые не спешат снижать добычу, стоимость сырья уверенно снижается. 31 мая котировки Brent опускались ниже 72 долларов за баррель, а WTI — до 67 долларов. Помимо проблем с предложением, инвесторов все сильнее беспокоит спрос. Статистика Китая показывает, что постковидное восстановление экономики идет медленнее чем ожидалось.

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    Платон Щукин
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