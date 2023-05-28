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10:27, 28 мая 2023Экономика

Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать сокращение добычи нефти

WSJ: Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать условия сокращения добычи нефти

Фото: Ernest Scheyder / Reuters

Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать условия сокращения добычи нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Эр-Рияд выразил недовольство России в связи с тем, что Москва, по мнению королевства, не полностью выполнила обещание сократить добычу нефти на фоне западных санкций. Источники издания заявили, что высокопоставленные саудовские чиновники попросили российских коллег соблюдать согласованные сокращения.

Помимо этого, по их словам, трения между двумя крупнейшими производителями нефти в мире становятся все более очевидными накануне министерской встречи стран ОПЕК+, которая состоится в Вене 4 июня. Отмечается, что картель планирует поднять вопрос производственной политики на вторую половину года.

Ранее вице-премьер России Александр Новак опроверг сообщения экспертов о срыве плана по сокращению добычи нефти. Он подчеркнул, что Россия подтверждает полную приверженность и исполнение добровольных уровней сокращения добычи.

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    Анастасия Заикина
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