Уровень добычи нефти в России после обещаний о сокращении оценили

Bloomberg сообщил о росте поставок нефти из России после заявлений о сокращении добычи

Объем поставок российской нефти на мировой рынок в последние недели немного снизился, однако по-прежнему ничего не свидетельствует о реальности сокращения добычи, на чем настаивает Москва. Об этом со ссылкой на оценку морских и трубопроводных поставок сырья пишет аналитик Bloomberg Джулиан Ли.

Средние четырехнедельные поставки по морю впервые за шесть недель сократились до 3,64 миллиона баррелей в сутки. Однако в целом они по-прежнему на 1,4 миллиона баррелей в день больше, чем в конце 2022 года, и на 270 тысяч больше, чем в феврале, который должен был стать базовым месяцем для сокращения на 500 тысяч баррелей в сутки.

Как сообщается в материале, Москва объясняет такие данные падением поставок по нефтепроводу «Дружба», но оно случилось еще в январе-феврале. С того момента прокачка по нему в Венгрию, Словакию и Чехию остается стабильной — около 240 тысяч баррелей в сутки.

Таким образом, подчеркивает Ли, недоверие союзников России из ОПЕК+ по добровольному сокращению добычи оправданно. В их пользу говорит и начавшийся рост количества действующих скважин. После сокращения их числа в марте на 2,6 процента в апреле почти каждая десятая из остановленных скважин была запущена вновь.

Нефтеперерабатывающие заводы в мае сократили потребление до 5,24 миллиона баррелей в день, что стало минимумом за год, но в этом случае речь идет о традиционном техническом обслуживании. Признаков снижения поставок за рубеж не видно.

Россия зимой объявила о добровольном сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки с марта ради поддержания мировых цен на сырье. В апреле к инициативе присоединились восемь стран ОПЕК. Саудовская Аравия согласилась с мая сократить добычу также на 500 тысяч баррелей, а остальные семь участников сделки обеспечили еще 660 тысяч баррелей.

В марте российское правительство распорядилось закрыть официальную статистику по добыче нефти и газа на год, поэтому подтвердить или опровергнуть уровень добычи из публичных источников не представляется возможным. Тем не менее в мае вице-премьер Александр Новак заявил, что сокращать добычу именно на 500 тысяч баррелей в сутки российские компании начали только с этого месяца.

На прошлой неделе The Wall Street Journal узнал, что Эр-Рияд призвал Москву соблюдать договоренности и выразил недовольство теми объемами российской нефти, что продолжают поступать на мировой рынок. В конце недели, 4 июня, в Вене должна пройти министерская встреча стран ОПЕК+, на которой, в том числе, будут обсуждаться вопросы сокращения добычи.