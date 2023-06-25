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12:29, 25 июня 2023Россия

Раскрыто количество двигавшейся в сторону Москвы техники ЧВК «Вагнер»

Baza: свыше 1000 единиц техники ЧВК «Вагнер» двигалось в сторону Москвы 24 июня

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В субботу, 24 июня, в сторону Москвы через Воронежскую область в общей сложности двигалось более тысячи единиц техники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Количество направлявшейся в столицу техники раскрыло издание Baza в своем Telegram-канале.

Так, по данным издания, в первую колонну, которая пересекла границу Воронежской области сразу после полуночи 24 июня, входило порядка 350 единиц техники, в том числе девять танков, четыре бронеавтомобиля «Тигр», пушка, реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град», десятки грузовиков и сотни легковых автомобилей. Как отмечает Baza, именно эта колонна снесла на 590-м километре трассы М-4 «Дон» заслон из строительной и грузовой техники, установленный властями.

Позже, около 5 утра, в Воронежскую область въехала еще более многочисленная колонна из примерно 375 единиц техники — она направилась к городу Бутурлиновка, в котором располагается военный аэродром Минобороны России. Спустя два часа границу региона пересекла еще одна колонна, состоявшая из примерно 100 единиц техники, включая три танка и два зенитных орудия.

Четвертая колонна из 212 единиц техники, как утверждается, зашла на территорию Воронежской области около 9 часов утра.

Вечером 23 июня глава «Вагнера» Евгений Пригожин обвинил российских военных в том, что те якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве. В ряде регионов был объявлен режим контртеррористической операции.

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    Варвара Кошечкина
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