Сбер снизил курс обмена валют в приложении на два рубля

Сбер объявил о снижениии курса обмена валют в своем приложении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Сбер сегодня утром снизил курс валют на 2 рубля в приложении банка. Наши клиенты могут приобрести валюту по обновленному выгодному курсу», — рассказали в банке.

Там также уточнили, что не наблюдают повышенного спроса на иностранную валюту среди клиентов. По данным банка, 90 процентов операций приходятся на ее продажу.

24 июня сообщалось, что российские банки подняли курсы обмена валют. Так, евро в среднем продавался по 100 рублей, а доллар — по 90. При этом кандидат экономических наук Николай Кульбака в беседе с «Лентой.ру» рекомендовал сохранять спокойствие и «не дергаться» с покупкой и продажей валюты в течение одного-двух дней.