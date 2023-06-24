Ситуацию с курсом рубля оценили

Экономист Кульбака заявил, что курс рубля будет лихорадить в ближайшее время

Рубль в ближайшее время будет нестабильным на фоне новостей о попытке мятежа в России со стороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В беседе с «Лентой.ру» он оценил ситуацию с курсом валют, а также поделился мнением о том, что сейчас делать со сбережениями.

«Подозреваю, что в ближайшее время курс будет лихорадить, потому что мы погружаемся в состояние неопределенности. Естественно, говорить в этих условиях, что курс может быть стабильным, очень сложно. Здесь сразу будет работать огромное количество факторов. Обратите внимание, что в пятницу вечером уже рухнули биржевые индексы, поэтому говорить точно, как пойдет ситуация, не сможет никто», — заявил экономист.

Я бы рекомендовал сейчас не дергаться, в течение одного двух дней — точно сохранять спокойствие. На покупке и продаже вы вряд ли что-то выиграете. Есть вероятность, что все успокоится, но гарантировать этого никто не может. Самое главное сейчас — не совершать резких действий, непродуманных, то есть надо тщательно все взвешивать и действовать очень аккуратно Николай Кульбака экономист

Крупнейшие российские банки в субботу, 24 июня, резко подняли курс валют. Доллар в среднем продают за 90 рублей, а евро — за 100 рублей.

Скачок произошел на фоне новостей о попытке мятежа со стороны Евгения Пригожина. 23 июня в отношении главы ЧВК «Вагнер» возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России впоследствии опровергли информацию Пригожина о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Там назвали эти заявления информационной провокацией.

24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».

