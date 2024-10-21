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21:20, 21 октября 2024Бывший СССР

В Грузии рассказали о предложении начать трехдневную войну с Россией

Иванишвили: Грузии предлагали начать трехдневную войну с Россией

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предлагали начать войну с Россией, утверждает основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Имеди».

По его словам, с такой идеей выступил высокопоставленный западный чиновник. Во время разговора Гарибашвили спросил: »Как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать? Сколько дней продержимся?». Чиновник ответил ему, что Грузия продержится три-четыре дня.

Экс-премьер спросил: «И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?». «Ему ответили: "Так вас 3-4 млн. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда"»,— рассказал Иванишвили.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не дождется открытия партнерами второго фронта против России. При этом он отметил, что страна может рассчитывать «хотя бы на ужесточение торговых санкций».

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      Сергей Грехов
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