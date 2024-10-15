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19:56, 15 октября 2024Бывший СССР

Подоляк оценил возможность открытия второго фронта против России

Подоляк: Украина не дождется открытия второго фронта против России

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украина не дождется открытия партнерами второго фронта против России. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками "второго фронта". Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций», — сказано в публикации.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что после завершения украинского конфликта будет другая реальность. «Когда закончится "первый фронт", сразу же завершится интерес к открытию Грузией "второго фронта"», — отметил он.

До этого Кобахидзе допустил, что в стране откроется второй фронт против России, если оппозиционные силы победят на парламентских выборах.

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      Кристина Есикова
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