Подоляк оценил возможность открытия второго фронта против России

Подоляк: Украина не дождется открытия второго фронта против России

Украина не дождется открытия партнерами второго фронта против России. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками "второго фронта". Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций», — сказано в публикации.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что после завершения украинского конфликта будет другая реальность. «Когда закончится "первый фронт", сразу же завершится интерес к открытию Грузией "второго фронта"», — отметил он.

До этого Кобахидзе допустил, что в стране откроется второй фронт против России, если оппозиционные силы победят на парламентских выборах.