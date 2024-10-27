ЦИК Грузии опубликовал результаты после обработки 99 процентов бюллетеней

Партия «Грузинская мечта» набирает 54,2 процента голосов после обработки 99 процентов бюллетеней. Результаты предварительного подсчета на своем сайте публикует Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.
Согласно данным ЦИК, после обработки бюллетеней с 3085 участков, правящая партия Грузии получает 54,2 процента голосов от всех проголосовавших, что позволяет претендовать объединению на абсолютное большинство мандатов в парламенте.
26 октября в Грузии завершились парламентские выборы, а социологические службы начали публиковать результаты своих опросов с избирательных участков. Согласно сразу нескольким Exit poll, «Грузинская мечта» могла проиграть выборы.
Грузинская оппозиция, не дожидаясь окончания работы избирательной комиссии, заявила о своей победе на выборах.