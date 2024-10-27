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10:04, 27 октября 2024Бывший СССР

ЦИК Грузии опубликовал результаты после обработки 99 процентов бюллетеней

ЦИК Грузии: «Грузинская мечта» набирает 54,2% после обработки 99% бюллетеней

Фото: Михаил Егиков / ТАСС

Партия «Грузинская мечта» набирает 54,2 процента голосов после обработки 99 процентов бюллетеней. Результаты предварительного подсчета на своем сайте публикует Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

Согласно данным ЦИК, после обработки бюллетеней с 3085 участков, правящая партия Грузии получает 54,2 процента голосов от всех проголосовавших, что позволяет претендовать объединению на абсолютное большинство мандатов в парламенте.

26 октября в Грузии завершились парламентские выборы, а социологические службы начали публиковать результаты своих опросов с избирательных участков. Согласно сразу нескольким Exit poll, «Грузинская мечта» могла проиграть выборы.

Грузинская оппозиция, не дожидаясь окончания работы избирательной комиссии, заявила о своей победе на выборах.

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      Глеб Палехов
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