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00:04, 27 октября 2024Бывший СССР

Грузинская оппозиция заявила о своей победе на выборах

Лидер «Единства» Вашадзе заявил о победе грузинской оппозиции на выборах

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Лидер партии «Единство — Национальное движение» Григорий Вашадзе в эфире телеканала «Формула» заявил о победе грузинской оппозиции на парламентских выборах.

«Мы победили на этих выборах. Абсолютно все данные указывают на это. Первое — это exit poll, затем мы получаем данные с участков. Очень важно в эти минуты защитить свои голоса. Никто не будет спать, чтобы затем праздновать эту победу», — сказал Вашадзе.

Ранее глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили заявил о возбуждении МВД республики уголовного дела по подозрению во вбросе бюллетеней. Поводом для этого стал видеоролик, опубликованный местными телеканалами, на котором неустановленные лица кидают пачки бюллетеней в урну при бездействии членов избирательной комиссии.

Позднее Exit poll от компании Edison research показал поражение правящей «Грузинской мечты». По данным социологов, «мечтатели» набрали 40,9 процента голосов, а оппозиционные партии в совокупности — 51,9 процента, что позволяет им получить 83 мандата в парламенте против 67 у их противников.

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      Евгений Силаев
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