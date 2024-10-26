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14:04, 26 октября 2024Бывший СССР

В Грузии возбудили уголовное дело из-за возможного вброса бюллетеней

МВД Грузии возбудило уголовное дело после видео со вбросом бюллетеней на выборах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили заявил о возбуждении МВД республики уголовного дела по подозрению во вбросе бюллетеней, передает ТАСС.

Поводом для расследования стала видеозапись с избирательного участка номер 69 в Марнеульском районе региона Квемо-Картли вблизи Тбилиси, которую распространили местные телеканалы. Чиновник попросил полицию как можно более оперативно провести необходимые процедуры, чтобы предоставить обществу объективную информацию.

Также Каландаришвили потребовал от окружной избирательной комиссии Марнеули срочно собрать заседание и разобраться в ситуации. По его словам, подобные случаи наносят вред электоральной обстановке и порождают вопросы по поводу результатов голосования.

На ролике, опубликованном оппозиционеркой Эка Гигаури, видно, как неизвестные люди с бейджами в большой спешке заталкивают пачки бюллетеней в урны, а сидящие рядом представители участковой избирательной комиссии не мешают им. Очевидцы инцидента сообщили, что за этими действиями на участке вспыхнула потасовка.

Ранее грузинский телеканал TV Pirveli сообщил, что на избирательном участке номер 2 в городе Кутаиси избили журналиста Гигу Гельхвидзе. Он заметил женщину со списками, вокруг которой собравшиеся обсуждали, кто из представленных там людей пришел. После попытки получить комментарий или увидеть списки на него набросились неизвестные.

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      Платон Щукин
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