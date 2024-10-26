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12:35, 26 октября 2024Интернет и СМИ

На избирательном участке в Грузии избили журналиста

В Кутаиси на избирательном участке №2 избили журналиста CNews Гельхвидзе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

В Грузии на избирательном участке №2 в городе Кутаиси избили журналиста издания CNEWS Гигу Гельхвидзе. Об этом сообщает грузинский телеканал TV Pirveli.

Журналист утверждает, что заметил на избирательном участке женщину со списками, вокруг которой собрались люди. По его словам, они обсуждали, кто из представленных там людей пришел.

Гельхвидзе признался, что увиденное заинтересовало его и он обратился к этим людям за комментарием, однако с ним отказались общаться. Журналист попытался сам получить эти списки. По его словам Гельхвидзе, после этого его избили.

Ранее сообщалось, что на избирательном участке №9 в грузинском городе Зугдиди произошла драка. Конфликт возник между депутатом Анной Цитлидзе и одним из местных наблюдателей. Цитлидзе утверждала, что двоих наблюдателей от местных организаций незаконно удалили с участка.

26 октября в Грузии проходят парламентские выборы. По их итогом в парламент будут избраны 150 депутатов.

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