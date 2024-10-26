На избирательном участке в Грузии произошла драка

Sputnik: на избирательном участке в грузинском городе Зугдиди произошла драка

На избирательном участке №9 в городе Зугдиди возникла стычка между оппозиционным депутатом Анной Цитлидзе и одним из местных наблюдателей. Об этом сообщает информационное агентство Sputnik.

Перед тем как посетить участок, Цитлидзе, член партии «Единое национальное движение», провела брифинг, на котором заявила, что двоих наблюдателей от местных организаций незаконно удалили с участка.

Председатель избирательной комиссии объяснил удаление наблюдателей тем, что на одном участке не может находиться более одного представителя от одной организации, а также тем, что эти наблюдатели вмешивались в процесс голосования, проверяя удостоверения личности избирателей.

В субботу в Грузии выбирают 150 депутатов парламента. Мандаты распределят между партиями, преодолевшими пятипроцентный барьер. Помимо выборов в парламент, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (районные собрания) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выборов следят более 1 700 международных наблюдателей и свыше 23 тысяч представителей от 111 местных организаций.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил о готовящемся государственном перевороте после выборов 26 октября. По его словам, поводом для беспорядков станут действия наблюдательных неправительственных организаций. При этом премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе высказал мнение, что у оппозиции в Грузии отсутствуют ресурсы для организации беспорядков в стране после парламентских выборов.