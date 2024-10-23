В Грузии заявили о готовящемся государственном перевороте

Спикер парламента Грузии Папуашвили: в стране готовят государственный переворот

В Грузии есть группа лиц, готовящая государственный переворот после выборов 26 октября. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, пишет РИА Новости.

По его словам, поводом для беспорядков послужат наблюдательные неправительственные организации. Они, по информации Папуашвили, составят фальшивые отчеты о проведении выборов.

«Идет подготовка к тому, чтобы захватить власть антидемократическим путем, и к этому подключены местные наблюдательные организации», — подытожил спикер.

Ранее основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили утверждал, что экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предлагали начать войну с Россией. С такой идеей, как уточнялось, выступил высокопоставленный западный чиновник.