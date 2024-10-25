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20:40, 25 октября 2024Бывший СССР

В Грузии заявили об отсутствии у оппозиции ресурсов для беспорядков в стране

Кобахидзе: у оппозиции отсутствуют ресурсы для организации беспорядков в Грузии

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

У оппозиции в Грузии отсутствуют ресурсы для организации беспорядков в стране после парламентских выборов, которые пройдут 26 октября. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Они (оппозиция — прим. «Ленты.ру»), естественно, не смирятся с результатами выборов, однако у них нет ресурса, чтобы устроить беспорядки в стране», — отметил Кобахидзе.

Ранее премьер-министр Грузии сообщил, что у России нет влияния в республике через партии или СМИ. В связи с этим, по мнению Кобахидзе, у Москвы нет возможностей оказывать существенное воздействие на парламентские выборы в стране.

Обсуждение влияния России на выборы в Грузии и Молдавии также прокомментировали в Кремле. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, Москва не пытается и вряд ли имеет возможность воздействовать на электоральные процессы в республиках.

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      Екатерина Грищенко
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