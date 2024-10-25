В Кремле прокомментировали возможность влияния России на выборы в Грузии и Молдавии

Россия не пытается влиять на выборы в Грузии и Молдавии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Вы знаете, мы никак не пытаемся, да и вряд ли имеем возможность влиять на развитие ситуации, на электоральные процессы в этих странах», — объяснил официальный представитель Кремля.
Ранее Песков сообщал, что Москва категорически отвергает обвинения Кишинева во вмешательстве России в выборы в Молдавии. Он также уличил власти республики в том, что гражданам, желающим иметь добрые отношения с РФ, отказывают в этом праве.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кишинев развязал антироссийскую кампанию на выборах президента в Молдавии. Дипломат подчеркнула, что власти республики вели избирательную кампанию тоталитарными методами, оправдывая это необходимостью «противодействовать влиянию Москвы».