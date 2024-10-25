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17:37, 25 октября 2024Бывший СССР

В Грузии исключили возможность влияния России на выборы в стране

Премьер Грузии Кобахидзе исключил возможность России повлиять на выборы в стране
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС

Россия не имеет влияния в Грузии через партии или СМИ, поэтому не сможет оказать существенное воздействие на грузинские парламентские выборы. Исключил возможность иностранного влияния на результаты голосования премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Могу сказать, что у России нет влияния в Грузии. Не существует политических партий, с помощью которых она могла бы оказать влияние. Также не существует влияния с точки зрения СМИ. Поэтому Россия не сможет оказать какого-либо существенного влияния на предстоящие в Грузии выборы», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность вмешательства России в избирательный процесс в Грузии и Молдавии. По его словам, Москва не пытается влиять на выборы в этих республиках.

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      Александр Курбатов
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