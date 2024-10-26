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20:06, 26 октября 2024Бывший СССР

Exit poll показал победу оппозиции на выборах в Грузии

Exit poll показал поражение «Грузинской мечты» на парламентских выборах

Фото: РИА Новости

В Грузии завершились парламентские выборы, после чего социологические службы начали публиковать результаты своих опросов. Exit poll от компании Edison research, на который ссылается оппозиционная телекомпания «Формула», показал поражение правящей «Грузинской мечты», сообщает РИА Новости.

По данным социологов, «мечтатели» набрали 40,9 процента голосов, а оппозиционные партии в совокупности — 51,9 процента, что позволяет им получить 83 мандата в парламенте против 67 у их противников.

Другой exit poll от оппозиционного канала Mtavari показал похожие результаты — 42 процента у «Грузинской мечты» и 48 процентов в совокупности у оппозиции. Между тем опрос правительственного телеканала «Имеди» показал убедительную победу правящей партии с результатом 56,1 процента. Официальные данные еще не публиковались.

Ранее глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили заявил о возбуждении МВД республики уголовного дела по подозрению во вбросе бюллетеней. Поводом для этого стал видеоролик, опубликованный местными телеканалами, на котором неустановленные лица кидают пачки бюллетеней в урну при бездействии членов избирательной комиссии.

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      Платон Щукин
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