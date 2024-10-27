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16:17, 27 октября 2024Бывший СССР

На Западе усомнились в европейском будущем Грузии

Президент Литвы Науседа усомнился в европейском будущем Грузии
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в европейском будущем Грузии с учетом политики правящей партии «Грузинская мечта». Об этом он заявил после того, как проголосовал на выборах в парламент страны, передает агентство Reuters.

«Со сближением с Европейским союзом результаты этих выборов [в Грузии] не имеют ничего общего. Говорить о какой-то возможности проевропейского курса не приходится», — рассказал глава государства.

Науседа также усомнился в факте победы «Грузинской мечты», добавив, что ее политика нацелена от отдаление от европейского сообщества.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны рассчитывают на перезагрузку отношений с Западом, в частности, с США и Евросоюзом, сразу с первых месяцев 2025 года. Он также подчеркнул, что потенциальное улучшение отношений с Тбилиси отвечает в том числе интересам и потребностям самого Запада.

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      Максим Габриелян
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