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15:38, 27 октября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии раскрыл планы на дипотношения с Россией

Премьер Грузии Кобахидзе: у Грузии нет плана восстанавливать отношения с Россией

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

У Грузии нет планов восстанавливать дипломатические отношения с Россией. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает NEWS.ru.

«Извините. Нет, нет, нет. Никаких планов на этот счет нет, потому что 10 процентов территории [Абхазия и Южная Осетия] оккупированы», — рассказал глава правительства.

При этом Кобахидзе добавил, что возможность дипломатических переговоров с Москвой существует и она «намечается». Однако по его словам, приоритетом для Тбилиси остается европейская интеграция и нормализация отношений с Европейским союзом (ЕС).

Ранее Кобахидзе заявил, что власти Грузии рассчитывают на перезагрузку отношений с Западом, в частности, с США и Евросоюзом, сразу с первых месяцев 2025 года. Он также подчеркнул, что потенциальное улучшение отношений с Тбилиси отвечает в том числе интересам и потребностям самого Запада.

Об этом он заявил на фоне новостей о победе правящей партии на парламентских выборах. Согласно данным ЦИК страны, после обработки бюллетеней с 3085 участков правящая партия Грузии получает 54,2 процента голосов от всех проголосовавших, что позволяет претендовать объединению на абсолютное большинство мандатов в парламенте.

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      Максим Габриелян
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