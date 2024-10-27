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10:56, 27 октября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии понадеялся на перезагрузку отношений с Западом

Премьер Кобахидзе понадеялся на перезагрузку отношений с Западом с 2025 года

Фото: Tai Dundua / Shutterstock / Fotodom  

Власти Грузии рассчитывают на перезагрузку отношений с Западом, в частности, с США и Европейским союзом (ЕС) сразу с первых месяцев 2025 года. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Безусловно, мы недовольны отношениями [с Западом] и не раз сообщали о важности их перезагрузки (...) надеемся, что этот процесс начнется с первых месяцев следующего года», — рассказал политик.

Кобахидзе также подчеркнул, что потенциальное улучшение отношений с Тбилиси отвечает в том числе интересам и потребностям самих США и Евросоюза.

Ранее стало известно, что правящая партия «Грузинская мечта» набирает 54,2 процента голосов после обработки 99 процентов бюллетеней. Согласно данным ЦИК, после обработки бюллетеней с 3085 участков правящая партия Грузии получает 54,2 процента голосов от всех проголосовавших, что позволяет претендовать объединению на абсолютное большинство мандатов в парламенте.

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      Максим Габриелян
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