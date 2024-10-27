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00:30, 27 октября 2024Бывший СССР

Оппозиционные партии в Грузии заявили о непризнании итогов выборов

Оппозиция в Грузии заявила, что не признает итоги парламентских выборов

Фото: Aleksey Belkin / News.ru / Global Look Press

Лидеры оппозиционных партий «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» заявили, что не признают опубликованные ЦИК итоги выборов в парламент. Об этом сообщает РИА Новости.

В свою очередь лидер партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия заявил, что политсила также не признает данные по выборам, назвав их «конституционным переворотом».

Правящая партия «Грузинская мечта» на парламентских выборах набрала 59,1 процента голосов после пересчитанных данных с более чем 40 процентов участков. Кроме того, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, которые преодолели 5-процентный барьер.

Ранее глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили заявил о возбуждении МВД республики уголовного дела по подозрению во вбросе бюллетеней. Поводом для этого стал видеоролик, опубликованный местными телеканалами, на котором неустановленные лица кидают пачки бюллетеней в урну при бездействии членов избирательной комиссии.

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      Юлия Мискевич
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