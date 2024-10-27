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00:32, 27 октября 2024Бывший СССР

Правящая партия Грузии предварительно набрала более половины голосов

Партия «Грузинская мечта» набрала 59,1 % после обработки 40 % голосов

Фото: Aleksey Belkin / News.ru / Global Look Press

Правящая партия «Грузинская мечта» на парламентских выборах набрала 59,1 процента голосов после пересчитанных данных с более чем 40 процентов участков. Об это сообщает ЦИК Грузии, передает РИА Новости.

Уточняется, что после подсчета данных с 1249 участков, то есть 40,1 процента, «Грузинская мечта» получает более 364 тысяч голосов. Кроме того, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, которые преодолели 5-процентный барьер.

Среди них — «Единство — Национальное движение» (9,9 процента), «Коалиция за перемены» (9,3 процента), «Сильная Грузия» (7,6 процента) и «За Грузию» (6,4 процента).

Ранее глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили заявил о возбуждении МВД республики уголовного дела по подозрению во вбросе бюллетеней. Поводом для этого стал видеоролик, опубликованный местными телеканалами, на котором неустановленные лица кидают пачки бюллетеней в урну при бездействии членов избирательной комиссии.

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      Юлия Мискевич
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