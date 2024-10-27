МИД Венгрии поздравил правящую партию Грузии с победой. Сийярто заявил, что попытки вмешательства не помешали выборам

Сийярто: грузинский народ выразил свою волю, несмотря на вмешательство извне

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на выборах граждане Грузии выразил свою волю, несмотря на попытки вмешаться извне. В результате правящая партия «Грузинская мечта» победила с большим преимуществом.

Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляем! Петер Сийярто Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

Оппозиционные партии в Грузии заявили о непризнании итогов выборов

Лидеры оппозиционных партий «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» заявили, что не признают опубликованные ЦИК итоги выборов в парламент. Лидер партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия сообщил, что политсила также не признает данные по выборам, назвав их «конституционным переворотом».

Лидер партии «Единство — Национальное движение» Григорий Вашадзе, в свою очередь, заявил о победе грузинской оппозиции на парламентских выборах.

Мы победили на этих выборах. Абсолютно все данные указывают на это. Первое — это exit poll, затем мы получаем данные с участков. Очень важно в эти минуты защитить свои голоса. Никто не будет спать, чтобы затем праздновать эту победу Григорий Вашадзе Лидер партии «Единство — Национальное движение»

Также сообщалось, что оппозиционная партия Грузии «Коалиция за перемены» с 27 октября начнет уличные протесты.

Возбуждено уголовное дело из-за возможного вброса бюллетеней

Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили заявил о возбуждении Министерством внутренних дел республики уголовного дела по подозрению во вбросе бюллетеней. Поводом для расследования стала видеозапись с избирательного участка номер 69, расположенного в Марнеульском районе региона Квемо-Картли вблизи Тбилиси. Запись распространили местные телеканалы.

На ролике, который опубликовала оппозиционерка Эка Гигаури, видно, как неизвестные люди с бейджами в большой спешке заталкивают пачки бюллетеней в урны, а сидящие рядом представители участковой избирательной комиссии не мешают им.

Чиновник призвал правоохранительные органы как можно более оперативно провести необходимые процедуры, чтобы предоставить обществу объективную информацию.

Также Каландаришвили попросил окружную избирательную комиссию Марнеули срочно собрать заседание и разобраться в ситуации. Он заявил, что подобные случаи наносят вред электоральной обстановке и порождают вопросы по поводу результатов голосования.