Оппозиционная партия Грузии заявила о начале уличных протестов

Лидер «Коалиции за перемены»: партия начнет уличные протесты в Грузии 27 октября

Оппозиционная партия Грузии «Коалиция за перемены» с 27 октября начнет уличные протесты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из лидеров Елену Хоштария.

«Протест будет на улице с завтрашнего дня, координированный. Заявим о деталях завтра», — подчеркнула она.

Ранее глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили заявил о возбуждении МВД республики уголовного дела по подозрению во вбросе бюллетеней. Поводом для этого стал видеоролик, опубликованный местными телеканалами, на котором неустановленные лица кидают пачки бюллетеней в урну при бездействии членов избирательной комиссии.

Позднее Exit poll от компании Edison research показал поражение правящей «Грузинской мечты». По информации социологов, «мечтатели» набрали 40,9 процента голосов, а оппозиционные партии в совокупности — 51,9 процента. Это позволяет им получить 83 мандата в парламенте против 67 у их противников.