Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:58, 6 декабря 2024Экономика

Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии

Россельхознадзор: в РФ не запрещали ввоз мандаринов из Абхазии
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

В России опровергли информацию о запрете на ввоз в страну мандаринов из Абхазии. Соответствующее заявление пресс-службы Россельхознадзора приводит ТАСС.

«Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии», — указали в ведомстве.

Ранее агентству стало известно от абхазских таможенников, что грузовики с мандаринами начали скапливаться на границе с РФ со стороны республики. О запрете на ввоз мандаринов журналистам сообщил исполняющий обязанности глава правительства Абхазии Валерий Бганба, опровергнувший также «нахождение в цитрусовых некоей вредоносной мушки».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области. Что известно о положении в регионе?

      Путин рассказал о зависимости мощности «Орешника» от дальности атаки

      Насиловавшего и грабившего женщин на протяжении двух лет россиянина задержали

      Лукашенко заявил об обеспокоенности ситуацией на границах с Литвой и Польшей

      Уникальный комплекс с самой большой коллекцией вина появится на юге России

      Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии

      Лидер сирийских террористов назвал свержение Асада целью наступления

      Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии «Орешник»

      В России выявили значительные запасы драгоценного металла

      В российском городе задержали иностранца за развратные действия в отношении малолетней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше