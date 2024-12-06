Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии

Россельхознадзор: в РФ не запрещали ввоз мандаринов из Абхазии

В России опровергли информацию о запрете на ввоз в страну мандаринов из Абхазии. Соответствующее заявление пресс-службы Россельхознадзора приводит ТАСС.

«Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии», — указали в ведомстве.

Ранее агентству стало известно от абхазских таможенников, что грузовики с мандаринами начали скапливаться на границе с РФ со стороны республики. О запрете на ввоз мандаринов журналистам сообщил исполняющий обязанности глава правительства Абхазии Валерий Бганба, опровергнувший также «нахождение в цитрусовых некоей вредоносной мушки».