Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:40, 31 января 2026Экономика

Одна страна увеличила поставки российской нефти в 16 раз за год

РИА Новости: Грузия увеличила поставки нефти из России до $95,8 млн в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Поставки российской нефти в Грузию увеличились в 2025 году более чем в 16 раз. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных грузинской таможни и платформы Comtrade.

Отмечается, что поставки топлива достигли рекордных 95,8 миллиона долларов. В общей сложности объем импорта за год вырос с 10,5 тысяч тонн до 225,3 тысячи тонн.

В январе 2025 года Грузия импортировала из России более 78,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, что в 1,5 раза больше аналогичного показателя 2024 года. На поставки из России пришлось более половины от количества приобретенных закавказским государством нефти и нефтепродуктов.

В октябре 2025 года новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Кулеви» в Грузии закупил 105,3 тысячи тонн российской нефти. Сырье разгрузили на нефтеналивном терминале Kulevi Oil, предназначенном для перегрузки нефти и нефтепродуктов из Туркменистана, Казахстана и Азербайджана в Европу

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сошел с ума на апогее отчаяния». В Европе оценили призыв Зеленского убивать по 50 тысяч русских

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Одна страна увеличила поставки российской нефти в 16 раз за год

    В ВСУ раскрыли эффективную тактику российских военных в зоне СВО

    Погодные условия парализовали логистику ВСУ

    Украина ночью ударила по России беспилотниками

    Ларионов оценил Олимпиаду без российских хоккеистов

    Инвестор раскрыл способ получить выгоду из 100 тысяч рублей

    Хирург развеял пять мифов об уменьшении груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok