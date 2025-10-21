Экономика
16:43, 21 октября 2025Экономика

Нефтеперерабатывающий завод в Грузии закупился российской нефтью

Reuters: НПЗ «Кулеви» в Грузии закупил 105,3 тысячи тонн российской нефти
Вячеслав Агапов

Фото: Georgian Government / Globallookpress.com

Новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Грузии закупился российской нефтью. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов сообщает Reuters.

Первую партию сырья на грузинское предприятие «Кулеви» разгрузили на нефтеналивном терминале Kulevi Oil, предназначенном для перегрузки нефти и нефтепродуктов из Туркменистана, Казахстана и Азербайджана в Европу.

Согласно данным отслеживания судов LSEG и отраслевым источникам, судно Kayseri разгрузило 105,3 тысячи тонн нефти марки Siberian Light компании «Русснефть».

Мощность НПЗ «Кулеви» в Грузии составляет 1,2 миллиона тонн в год. Это частное предприятие фирмы Black Sea Petroleum.

В январе 2025 года Грузия импортировала из России более 78,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, что в полтора раза больше аналогичного показателя в 2024-м. На поставки из России пришлось более половины от количества приобретенных закавказским государством нефти и нефтепродуктов. Как следует из представленных данных, общий объем их импорта превысил в январе 143,4 тысячи тонн. В топ-3 поставщиков вошли также Румыния (23,7 тысячи тонн) и Болгария (22,8 тысячи).

