У европейцев возникли разногласия из-за новых антироссийских санкций

Bloomberg: В ЕС возникли разногласия из-за 20-го пакета санкций против РФ

Между странами Евросоюза (ЕС) возникли разногласия из-за 20-го пакета санкций против России. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает Bloomberg.

«Попытка Европейского союза ввести санкции против иностранных портов и банков, которые Россия использует для незаконной продажи нефти, встречает сопротивление [членов объединения]», — пишет агентство.

В частности, Греция и Мальта выступили против замены установленного потолка цен на российскую нефть на полный бойкот предоставления услуг по транспортировке нефти из России. Греция и Мальта также выступают против введения вторичных санкций против Индонезии за участие в логистическом посредничестве, а Италия и Венгрия — против аналогичных мер в отношении грузинского порта Кулеви.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам чиновницы, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.