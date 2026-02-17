Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:40, 17 февраля 2026Мир

У европейцев возникли разногласия из-за новых антироссийских санкций

Bloomberg: В ЕС возникли разногласия из-за 20-го пакета санкций против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Respiro / Shutterstock / Fotodom  

Между странами Евросоюза (ЕС) возникли разногласия из-за 20-го пакета санкций против России. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает Bloomberg.

«Попытка Европейского союза ввести санкции против иностранных портов и банков, которые Россия использует для незаконной продажи нефти, встречает сопротивление [членов объединения]», — пишет агентство.

В частности, Греция и Мальта выступили против замены установленного потолка цен на российскую нефть на полный бойкот предоставления услуг по транспортировке нефти из России. Греция и Мальта также выступают против введения вторичных санкций против Индонезии за участие в логистическом посредничестве, а Италия и Венгрия — против аналогичных мер в отношении грузинского порта Кулеви.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам чиновницы, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о расколе украинской делегации во время переговоров

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России опустели салоны красоты

    Петросян провела тренировку перед короткой программой на Олимпиаде

    России потребовалось больше кораблей ВМФ

    Напуганная супруга Игоря Николаева заявила о преследовании

    Перехваченный на государственной границе россиянин сел на 20 лет

    Страна НАТО поможет страдающим от американской нефтяной блокады кубинцам

    У европейцев возникли разногласия из-за новых антироссийских санкций

    Мужчина расправился с мужем возлюбленной и бросил его останки в выгребную яму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok