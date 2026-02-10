Сенатор Джабаров призвал жестко ответить ЕС за 20-й пакет санкций

Европейский союз (ЕС) творит глупости, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» желание объединения ввести санкции против портов третьих стран.

Ранее Reuters сообщило, что под ограничения в рамках 20-го пакета санкций ЕС против России попадут порт Кулеви в Грузии и порт Каримун в Индонезии. Ограничения введут за операции с российской нефтью. Также под санкции блока попадут банки из Таджикистана, Лаоса и Киргизии.

«Я их просто не понимаю. С одной стороны, они ноют, что надо начинать разговаривать с Россией, жить так дальше невозможно, эти постоянные проблемы с энергоносителями, с оплатой — у них не меньше трудностей, чем у нас — а с другой стороны, продолжают наращивать пакет уже 20-й, потом будет 21-й, 22-й», — поделился сенатор.

Они никак не могут понять: пакетами санкций проблемы не решить. Главная проблема в том, что они почему-то решили, что Украина должна спасать Европу. От кого? От России? Россия не собирается нападать на Европу Владимир Джабаров сенатор

По мнению политика, поколение нынешних европейских руководителей полностью потеряло связь с реальностью. Он призвал спокойно относиться к этому и жестко отвечать на попытки ограничить внешнеэкономическую деятельность России.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам Фон дер Ляйен, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.

